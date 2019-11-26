«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на еврокубки

Московский «Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 0:2.

Матч начался оптимистично, уже на 7-й минуте «железнодорожники» поймали гостей на контратаке и Алексей Миранчук, выйдя один на один с голкипером соперника, пробил точно в угол ворот. Однако арбитр увидел офсайд и гол не был засчитан.

На 11-й минуте москвичи получили автогол. Мяч после атаки «Байера» попал в ногу нападающему «Локомотива» Рифату Жемалетдинова и залетел в сетку.

Гости удвоили преимущество уже во втором тайме. На 54-й минуте Свен Бендер точным ударом с лета в дальний угол сделал счет 0:2.

Таким образор, «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы D. Московский клуб уже не сможет обойти «Байер» по результатам личных встреч, поэтому потерял шансы не только на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и не сможет занять третье место и попасть в Лигу Европы.