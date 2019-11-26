России не грозит отстранение от проведения матчей Евро-2020

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не угрожают проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

«Уже запланированы матчи, уже многие люди планируют поездки. Напомню, что у нас все готово для встречи иностранных гостей, иностранных команд», - сказал Колобков в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Незадолго до этого комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.

По данной теме уже дали комментарии вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и Федерация хоккея России.