ФХР опубликовала заявление по поводу рекомендаций WADA

Федерация хоккея России в своем заявлении по поводу рекомендаций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов отметила, что всегда выступала за чистый спорт.

«Федерация хоккея России (ФХР) всегда выступала за чистый спорт, поддерживает и уважает решения всех международных организаций по вопросам антидопинга», - сообщается на сайте ФХР.

Все российские игроки, в том числе кандидаты в сборные команды, регулярно сдают допинг-пробы, которые проверяют ведущие международные лаборатории, аккредитованные WADA, уточняется в заявлении.

Также было отмечено, что ФХР тесно сотрудничает с Международной федерацией хоккея на льду по вопросам антидопинга, организации и проведения международных турниров.

Напомним, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.