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В Минспорте отреагировали на рекомендации комитета по соответствию WADA

Вадим Иванов
17:19 26.11.2019
По словам Павла Колобкова, комитет не услышал позицию российских экспертов, но у РУСАДА имеются достаточные юридические основания для защиты отечественного спорта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Накануне, 25 ноября, российская сторона получила рекомендации комиссии по соответствию WADA. Данную информацию подтвердил глава Минспорта РФ Павел Колобков.

Как уточнил министр, эти рекомендации основаны на проведенном анализе департамента по расследованию WADA, которые, в свою очередь, были основаны на выводах привлеченных экспертов университета в Лозанне.

«Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана. И были приняты эти рекомендации», - констатировал Колобков.

Министр спорта подтвердил информацию СМИ о том, что эти рекомендации будут рассмотрены 9 декабря на заседании исполкома WADA.

«Уже сейчас в этих рекомендациях я вижу определенные противоречия. Но надо сказать, что решение исполкома WADA будет основано на этом докладе. Говорить о том, что сейчас все эти рекомендации и санкции будут приняты советом учредителей - преждевременно», - отметил Колобков.

Кроме того, сказал Колобков, если вести речь о последующих процедурах в данном вопросе, после принятия данного решения эти рекомендации будут направлены в Российскую антидопинговую организацию с предложением либо признать, либо не признать их.

«Считаю, что у Российской антидопинговой организации достаточно юридических оснований для того, чтобы оказать защиту российскому спорту», - заключил он.

Комитет по соответствию WADA, напомним, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.

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