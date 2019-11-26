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Фигуристка Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке: видео

Ирина Егорова
16:42 26.11.2019
На данный момент всего три фигуристки в мире исполняют этот элемент.
© Видео: Galina Golubkova, YouTube © Фото: Galina Golubkova, YouTube

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева впервые в своей карьере исполнила четверной тулуп. Чистый прыжок в четыре оборота был выполнен на тренировке. Таким образом, Туктамышева стала четвертой фигуристкой в мире, кто исполнил данный элемент.

Сегодня четверной тулуп «прыгают» только три спортсменки: две россиянки, воспитанницы московского тренера Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Анна Щербакова и фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Туктамышева ранее заявляла о желании выучить этот элемент, тренируя его на удочке - специальном устройстве для поддержки фигуристок во время выполнения сложных прыжков. Тренер 22-летней спортсменки Алексей Мишин также говорил о необходимости исполнения четверных прыжков в программе, чтобы оставаться конкурентоспособной в современном фигурном катании.

Елизавета Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2019 году завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе и китайском Чунцине.

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