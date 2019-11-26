Фигуристка Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке: видео

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева впервые в своей карьере исполнила четверной тулуп. Чистый прыжок в четыре оборота был выполнен на тренировке. Таким образом, Туктамышева стала четвертой фигуристкой в мире, кто исполнил данный элемент.

Сегодня четверной тулуп «прыгают» только три спортсменки: две россиянки, воспитанницы московского тренера Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Анна Щербакова и фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Туктамышева ранее заявляла о желании выучить этот элемент, тренируя его на удочке - специальном устройстве для поддержки фигуристок во время выполнения сложных прыжков. Тренер 22-летней спортсменки Алексей Мишин также говорил о необходимости исполнения четверных прыжков в программе, чтобы оставаться конкурентоспособной в современном фигурном катании.

Елизавета Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2019 году завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе и китайском Чунцине.