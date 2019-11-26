«За честный разговор»: Лавров о рекомендациях WADA отстранить РФ от соревнований

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал инициативу WADA отстранить Россию от крупнейших спортивных состязаний на четыре года и лишить ее возможности принимать турниры.

«Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой», - заявил министр.

Он добавил, что речь идет о любой области на международной арене - будь то конфликты, экономика, энергетика, газопроводы или торговля продукцией военного назначения.

«Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что не выгодно какой-то одной или нескольким западным странам», - рассуждает Лавров.

Глава ведомства добавил, что рекомендация WADA не является финальным решением и РФ будет настаивать на проведении честного разговора по любому вопросу.