«За честный разговор»: Лавров о рекомендациях WADA отстранить РФ от соревнований
Ранее WADA получило рекомендацию дисквалифицировать Россию на четыре года, а также лишить ее возможности принимать турниры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал инициативу WADA отстранить Россию от крупнейших спортивных состязаний на четыре года и лишить ее возможности принимать турниры.
«Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой», - заявил министр.
Он добавил, что речь идет о любой области на международной арене - будь то конфликты, экономика, энергетика, газопроводы или торговля продукцией военного назначения.
«Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что не выгодно какой-то одной или нескольким западным странам», - рассуждает Лавров.
Глава ведомства добавил, что рекомендация WADA не является финальным решением и РФ будет настаивать на проведении честного разговора по любому вопросу.