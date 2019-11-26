Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранен из-за пропуска допинг-тестов.

Он не сможет принять участие в международных соревнованиях следующие 18 месяцев. Это решение Захаров может оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, однако, по словам президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко, спортсмен не будет этого делать.

Власенко добавил, что Захаров пропустил три внесоревновательных допинг-теста за год. Как пишет ТАСС, спортсмен намерен завершить карьеру.