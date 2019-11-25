Лыжница-аутсайдер победила после массового завала соперниц: видео
Драматичное падение сразу пятерых спортсменок произошло в финале классического женского спринта в Елливаре.
© Видео: SVT © Фото: SVT
Сразу пять спортсменок упали на лыжной дистанции на турнире в Елливаре.
В финале состязания за медали боролись шесть лыжниц. Уже ближе к финишу одна из спортсменок столкнулась с соперницами, и вмести они упали. В связи с этим шедшая последней лыжница из Швейцарии Надин Фандрих вырвалась вперед. Она выиграла этап, пройдя дистанцию за три минуты и 41,51 секунды.
Кадры гонки публикует SVT.
Кубок мира по лыжным гонкам стартует 29 ноября. Первый этап будет проводиться в финской Руке.