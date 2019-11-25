Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.

Главная героиня соревнований - 16-летняя Алена Косторная одержала победу с мировым рекордом, танцевальная пара - Александра Степанова и Иван Букин - взяли серебро.

В финале Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря 2019 года, Россию представят Алина Загитова и Алена Касторная.