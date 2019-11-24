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Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае

Роман Захаров
01:51 24.11.2019
Этап в японской Нагое, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря, Ан пропустит.
Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан будет выступать на этапе Кубка мира в Шанхае. Об этом рассказали в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Этап в Шанхае пройдет в период с 6 по 8 декабря. Ранее спортсмен выступал на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (1-3 ноября). Этап в японской Нагое, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря, Ан пропустит.

В этом сезоне Виктор Ан будет выступать только в стартах, входящих в индивидуальный план. Это делается для того, чтобы он втягивался в соревновательный режим постепенно, передает РИА Новости.

Осенью прошлого года руководитель Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил спортивную карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение вернуться к выступлениям. В настоящий момент в планы российского конькобежца входит участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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