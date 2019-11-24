Бывший агент Федора Емельяненко спрогнозировал исход боя его брата с Кокляевым

Глава бойцовской организации M-1 Global Вадим Финкельштейн, который ранее не раз выступал организатором боев Последнего Императора Федора Емельяненко, дал свою оценку предстоящему бою его брата Александра с силачом Михаилом Кокляевым. По словам промоутера, действительно большие шансы на победу есть только у одного из оппонентов.

«У Кокляева ноль шансов против Емельяненко. Чудес не бывает. Это называется "фрик-шоу". У Емельяненко быстрые руки, он не раз нокаутировал своих соперников», - заявил Финкельштейн порталу «Чемпионат».

Напомним, бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева по правилам бокса пройдет 29 ноября в Москве. В преддверии противостояния стороны множество раз обменивались колкостями в социальных сетях, подогревая интерес публики к бою.