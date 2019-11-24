В Мексике вратарю надоело стоять в воротах, и он забил гол: видео
Курьезный момент произошел на последних минутах встречи команд «Гвадалахара» и «Веракрус».
© Видео: Enrique Garcia, twitter © Фото: Saul MolinaZUMAPRESS.com, globallookpress.com
В Мексике футбольный голкипер забил гол ударом от своих ворот. Курьезный случай произошел в матче 19-го тура регулярного чемпионата страны между клубами «Гвадалахара» и «Веракрус».
Голевую комбинацию начал вратарь Хосе Родригес, который сначала завладел мячом у своих ворот после розыгрыша углового, а потом сильным ударом отправил его своим атакующим партнерам.
Возможно, голкипер и не планировал забивать гол, а просто не рассчитал силу удара. Все произошло под конец матча, команда Родригеса выигрывала по счету. Вратарь соперников слишком далеко вышел из ворот и не успел вернуться, чтобы отразить мяч.
В итоге «Гвадалахара» победила со счетом 3:1, отличившегося вратаря обнимали всех командой.