Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Накануне в Лас-Вегасе он отправил в нокаут кубинца Луиса Ортиса. Поединок завершился в седьмом раунде.

«Деонтей Уайлдер остался чемпионом по версии WBC. Что за нокаут! Он победил Луиса Ортиса и готов к следующему вызову», - говорится в сообщении на официальной странице WBC в Twitter.

Стоит отметить, что боксеры уже встречались на ринге и в прошлый раз победа также осталась за представителем США.

Теперь на счету Уайлдера 42 победы, одна ничья и ни одного поражения на профессиональном ринге. Статистика Ортиса не такая впечатляющая. Представитель Острова свободы провел на ринге 33 поединка, потерпев два поражения.