Костомаров призвал Загитову и Медведеву завершить карьеру

Российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит завершить карьеру. Такое мнение высказал олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров.

«Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», - отметил он.

Костомаров призвал «вовремя заканчивать» карьеру.

«У нее (у Загитовой - прим. ред.) есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», - цитирует его RT.

Более того, Костомаров добавил, что даже если ученица Этери Тутберидзе «соберется», то ничего не изменится. По мнению фигуриста, она не может прыгать элементы, которые способны выполнять ее соперницы.

Двадцать второго ноября олимпийская чемпионка Загитова показала худший результат в короткой программе за два года своей карьеры. Это случилось во время выступления на Гран-при Японии в Саппоро.