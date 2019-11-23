«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17 тура Российской премьер-лиги, который прошел в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Встреча заончилась со счетом 2:3.

Счет был открыт на 29 минуте матча. Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк пробил из-за штрафной и оформил седьмой гол в текущем сезоне.

Ответный мяч «Тамбова» был забит на 39 минуте. С подачи от левого угла штрафной защитника Адесойе Ойеволе, нападающий Владимир Обухов выиграл верхом у Мация Рыбуся и пробил в ворота «Локомотива».

Через 8 минут с подачи Обухова полузащитник Михаил Костюков забил гол под перекладину ворот «Локомотива».

На 55 минуте дубль оформил Гжегож Крыховяк. Полузащитник выиграл верхнюю борьбу за мяч, удар рикошетом от соперника стал решающим в этой встрече.

После 17 игр «Локомотив» занимает вторую строчку с 34 очками турнирной таблицы РПЛ. Но основные соперники клуба – лидер РПЛ «Зенит», занимающий третье место «Ростов», четвертое ЦСКА и пятое «Краснодар» сыграли только 16 матчей. «Тамбов» с 17 очками занимает 14 строчку в чемпионате Российской премьер-лиги.