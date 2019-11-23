Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена врио президента ВФЛА

Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена на пост врио президента ВФЛА. О кадровых перестановках в организации стало известно сегодня, после того как бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин написал заявление о своей отставке с поста.

Комментируя произошедшее, министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что дальнейшие организационные и кадровые вопросы будут решаться на заседании комиссии по аккредитации, которое состоится 27 ноября.

По данным ТАСС, в настоящее время на пост президента ВФЛА претендуют главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, а также глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и вице-президент ВФЛА Марина Купцова.