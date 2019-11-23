Глава Минспорта отреагировал на отставку Шляхтина

Дальнейшая судьба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет рассмотрена на заседании комиссии по аккредитации, которое состоится 27 ноября. Об этом сообщил глава Минспорта России Павел Колобков.

Ранее президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, отстраненный от своей должности, подал заявление об отставке. При этом о решении покинуть пост главы федерации стало известно перед заседанием президиума ВФЛА, которое сегодня проходит в Москве.

По данным ТАСС, в настоящее время на пост президента ВФЛА претендуют главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, а также глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и вице-президент ВФЛА Марина Купцова.