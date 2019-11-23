Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Отстраненный от своей должности президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке. О решении покинуть пост главы федерации стало известно перед заседанием президиума ВФЛА, которое сегодня проходит в Москве.

«Президиум сейчас будет избирать первого вице-президента, который будет исполнять обязанности президента ВФЛА», - заявил Шляхтин, отметив, что остальные вопросы будут рассматриваться на рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), которая пройдет в понедельник.

По данным ТАСС, в настоящее время на пост президента ВФЛА претендуют главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, а также глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и вице-президент ВФЛА Марина Купцова.