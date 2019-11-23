Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Еще одна представительница России - Алина Загитова - заняла третье место.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Naoki Morita, Globallookpress
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Шестнадцатилетняя подопечная Этери Тутберидзе в произвольной программе набрала 154,96 балла. В общей сложности за две программы судьи присудили ей 240 баллов.
Серебряную медаль взяла японка Рика Кихира (231,84), а бронзу получила олимпийская чемпионка и чемпионка мира, россиянка Алина Загитова.
Чемпионка Европы - 2019 Софья Самодурова (183,27) показала шестой результат.
Ранее на этапе Гран-при в Гренболе Косторная также одержала победу. Загитова заняла второе место. Обе фигуристки обеспечили себе участие в финале серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.