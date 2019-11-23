Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).

Шестнадцатилетняя подопечная Этери Тутберидзе в произвольной программе набрала 154,96 балла. В общей сложности за две программы судьи присудили ей 240 баллов.

Серебряную медаль взяла японка Рика Кихира (231,84), а бронзу получила олимпийская чемпионка и чемпионка мира, россиянка Алина Загитова.

Чемпионка Европы - 2019 Софья Самодурова (183,27) показала шестой результат.

Ранее на этапе Гран-при в Гренболе Косторная также одержала победу. Загитова заняла второе место. Обе фигуристки обеспечили себе участие в финале серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.