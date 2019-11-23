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Болельщики довели до слез фигуристку Шевченко

Анна Касаткина
12:38 23.11.2019
По словам спортсменки, ее растрогал теплый прием поклонников фигурного катания.
Болельщики довели до слез фигуристку Шевченко
© Фото: Enrico Calderoni Globallookpress

Российская фигуристка Софья Шевченко рассказала о приеме болельщиков на заключительном этапе Гран-при в японском Саппоро. По словам девушки, трогательная встреча заставила ее расплакаться.

Шевченко пояснила, что когда она заехала на территорию катка в автобусе, то увидела много японских болельщиков, которые махали спортсменам и улыбались.

«В этот момент у меня играла музыку, под которую я настраиваюсь. И у меня буквально полились слезы, потому что я поняла, что я так сильно волновалась, у меня был накал эмоций, а эти люди пришли сюда не для этого, им действительно важно доставить удовольствие», - поделилась она в беседе с РИА Новости.

Партнер Шевченко Игорь Еременко отметил, что в Японию было очень приятно вернуться после юниорского Гран-при в Нагое. Искреннее восхищение фигурным катанием со стороны японцев, добавил он, вызывает желание донести людям смысл, заложенный в программу, и «то, что у тебя на душе».

Шевченко и Еременко, впервые выступавшие во взрослом сезоне, в субботу, 23 ноября, заняли седьмое место на заключительном этапе соревнований. 

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