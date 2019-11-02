Косторная и Загитова взяли золото и серебро этапа Гран-при
Соревнования проходят во французском Гренобле.
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Российские фигуристки заняли первую и вторую ступени пьедестала на французском этапе Гран-при в Гренобле.
Алена Косторная получила 236,00 балла и завоевала золотую награду соревнований. 16-летняя спортсменка исполнила в произвольной программе два тройных акселя.
Другая россиянка Алина Загитова заняла второе место, набрав 216,06 балла. В начале произвольной программы 17-летняя фигуристка допустила ошибку, что не могли не заметить судьи.
Тройку лучших на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев замкнула американка Мариа Белл с 212,89 балла.