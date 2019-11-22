Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Россияне обыграли сербов и теперь сразятся с канадцами.
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в третьем матче четвертьфинала одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки.
Встреча продлилась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).
Сборная России продолжит выступление в Кубке Дэвиса. В полуфинале их соперниками станут представители Канады, которые в первом четвертьфинале обыграли австралийцев.
Матч пройдет 23 ноября.