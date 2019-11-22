Министр спорта РФ анонсировал решение по ВФЛА

Ранее глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус потребовал отправить в отставку руководство ВФЛА во главе со Шляхтиным. Кадровые перестановки, по его мнению, поспособствуют восстановлению статуса федерации, которая с 2015 года ограничена в своей деятельности Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

«Сейчас для нас самое главное, чтобы не был нарушен тренировочный процесс. Всем спортсменам будет оказана вся необходимая помощь для того, что тренировочный и соревновательный процесс продолжался», - заявил министр.

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