Министр спорта РФ анонсировал решение по ВФЛА
Глава российского спортивного ведомства заявил, что главное в сложившейся ситуации - оказать спортсменам всю необходимую помощь.
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Министр спорта России Павел Колобков анонсировал решение по Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Комиссия по аккредитации ведомства рассмотрит данный вопрос в среду, 27 ноября.
«Сейчас для нас самое главное, чтобы не был нарушен тренировочный процесс. Всем спортсменам будет оказана вся необходимая помощь для того, что тренировочный и соревновательный процесс продолжался», - заявил министр.
Ранее глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус потребовал отправить в отставку руководство ВФЛА во главе со Шляхтиным. Кадровые перестановки, по его мнению, поспособствуют восстановлению статуса федерации, которая с 2015 года ограничена в своей деятельности Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).