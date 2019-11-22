«Крестный отец» сноубординга скончался в США

В США в возрасте 65 лет умер изобретатель сноуборда Джейк Бертон. Причиной смерти спортсмена стал рецидив рака.

Опухоль у Бертона диагностировали еще в 2011 году. После продолжительного курса лечения болезнь отступила, но не так давно снова дала о себе знать.

Около месяца назад сноубордист отправил электронное письмо всем сотрудникам своей компании, в котором написал: «Вы не поверите, но мой рак вернулся».

© jakeburton77, Instagram

После смерти Бертона лента фрирайдеров в Instagram буквально превратилась в «стену воспоминаний». Об этом «360» рассказал спортсмен Александр Ильин. Он рассказал, что все, что происходило в сноубординге до Бертона, было «жалким подобием».

А двукратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Айван Уайлд заявил, что уход сноубордиста является «большой потерей». Спортсмены по всему миру называют Бертона пионером и крестным отцом нового зимнего вида спорта. Многие говорят, что первая доска была куплена именно в его магазине - Burton Snowboards.

© jakeburton77, Instagram

Эту фирму Джейк Бертон основал в 1977 году. В первый год ему удалось продать только около 300 досок.

Со временем этот вид спорта становился все более популярным. В 2013 году компания Бертона покрывала уже порядка 45% сноуборд-бизнеса.