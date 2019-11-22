Сборная России по футболу два из трех матчей группового этапа Евро-2020 сыграет дома

Сборная России по футболу два матча группового этапа Евро-2020 проведет на домашней арене в Санкт-Петербурге и еще один матч - в Копенгагене. Наш соперник по группе - команда Дании - все матчи отбора сыграет дома.

Накануне UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2020. В первой расположились сборные Бельгии, Италии, Англии, Германии, Испании и Украины.

Во второй - национальные команды Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии, Голландии и России.

В третью корзину вошли Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция и Чехия.

В четвертую - сборные Уэльса, Финляндии и победители стыковых матчей.

На чемпионате Европы будут сформированы шесть групп по четыре команды в каждой. Сборные России и Дании автоматически попали в группу B как одни из стран-хозяек турнира.

Из первой корзины присоединиться к командам может только Бельгия, потому что остальные страны (Италия, Англия, Испания и Германия) также являются хозяевами турнира, а украинцев и россиян UEFA разведет по политическим причинам.

Таким образом, на Евро-2020 сборная России точно сразится в одной группе с Бельгией и Данией, третья команда будет определена по итогам жеребьевки - Уэльс или Финляндия.