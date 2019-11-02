ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России
Матч 15-го тура РПЛ завершился со счетом 1:1.
© Фото: Алексей Даничев , РИА Новости
Московский футбольный клуб ЦСКА встретился с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.
Армейцы открыли счет в конце первого тайма, в добавленное время. Мяч в ворота соперника забил Никола Влашич.
На 54-й минуте встречи ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Яки Бийола. На 73-й минуте матча сине-бело-голубые сравняли счет благодаря голу Александра Ерохина.
К настоящему моменту «Зенит» удерживает лидерство в турнирной таблице с 33 очками. ЦСКА, в активе которого 27 очков, находится на пятом месте.