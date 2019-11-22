Костомаров назвал установившую рекорд фигуристку Косторную вундеркиндом

Новое поколение российских фигуристок - настоящие вундеркинды и способны обновлять мировые рекорды на каждом соревновании. Таким мнением со «Звездой» поделился олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Он прокомментировал достижение россиянки Алены Косторной на Гран-при Японии, где подопечная Этери Тутберидзе обновила мировое достижение по баллам за короткую программу.

«Я не видел выступления, но сегодня наши девчонки все вундеркинды. Каждая из них может на каждом соревновании, в этом сезоне уж точно, устанавливать мировые рекорды. Здорово и круто, она большая молодец. Ничего тут не скажешь, могу только поздравить», - заявил Костомаров.

Выступая на Гран-при в японском Саппоро Алена Косторная получила от судей рекордные 85,04 балла. До этого лучшее достижение принадлежало японской спортсменке Рике Кихире, которая удостоилась от судей оценки 83,97 балла.