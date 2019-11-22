Авербух назвал установившую мировой рекорд Косторную фавориткой сезона

Мировой рекорд российской фигуристки Алены Косторной - результат упорной работы и отличного катания. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился эксперт, заслуженный мастер спорта Илья Авербух.

«Я видел это выступление, и Алена блестяще откаталась в Японии. Это абсолютный рекорд, и она в этом сезоне показывает очень сбалансированное катание. Она выучила сложнейший тройной аксель и, хорошо владея коньком и исполняя остальные элементы, получает рекордные баллы. Теперь она фаворитка сезона наряду с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой», - рассказал Авербух.

Новость о мировом рекорде россиянки пришла сегодня из японского Саппоро, в котором проходит этап Гран-при по фигурному катанию. Выступая в короткой программе, Алена Косторная безукоризненно выполнила сложнейшие технические элементы, чем снискала благосклонность и восторг судей, оценивших ее катание в 85,04 балла.

До этого лучшее достижение принадлежало японской спортсменке Рике Кихире, которая удостоилась от судей оценки 83,97 балла.