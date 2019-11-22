Российская фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе
Предыдущее достижение принадлежало японской фигуристке Рике Кихире, которая получила от судей за короткую программу 83,97 балла.
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Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных за короткую программу баллов. На проходящем в японском Саппоро этапе Гран-при россиянка получила за свой прокат 85,04 балла.
До этого лучшее достижение принадлежало японской спортсменке Рике Кихире, которая удостоилась от судей оценки 83,97 балла.
Алена Косторная выступает в одиночном фигурном катании и является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе.