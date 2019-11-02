Фигурист Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции

Фигурист Александр Самарин занял второе место в мужском одиночном катании на этапе Гран-при во Франции.

Во время короткой программы, несмотря на успешное исполнение сложнейших элементов - четверного флипа и лутца, россиянин совершил досадную ошибку, что снизило его шансы занять призовое место.

Тем не менее, по сумме двух программ он набрал 265,10 балла, чем обеспечил себе место на пьедестале. Американец Натан Чен стал первым, а бронза ушла французу Кевину Эймосу.