«Битва Чемпионов»: яркие кадры одного из главных событий года в мире боевых искусств

В московских «Лужниках» прошло одно из главных событий года в области боевых искусств и спортивных единоборств - «Битва Чемпионов». Его организатором выступил российский Союз боевых искусств.

В 2019 году «Битва Чемпионов» будет проходить в формате межстилевых поединков «Школа против Школы», то есть по универсальным правилам рингового боя между лучшими спортсменами представительств.

В рамках этой «Битвы Чемпионов» пройдут восемь поединков, среди которых - титульный бой по кикбоксингу за звание чемпиона мира (версия WAKO), титульный бой по тайскому боксу за звание интерконтинентального чемпиона мира (версия WMC) и титульный бой профессиональной боевой лиги Senshi KWU.

К участию в проекте привлекаются только титулованные бойцы с мировым именем.

Участниками «Битвы Чемпионов» в разные годы были такие выдающиеся мастера боевых искусств, как Федор Емельяненко, Олеся Коваленко, Александр Устинов, Ирина Быкова, Алан Караев, Бату Хасиков, Артем Вахитов и Игнасио Санчес.