Оскорблявшим Дзюбу болельщикам могут запретить посещение матчей Евро-2020

Болельщикам, которые оскорбляли капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу, могут запретить посещать матчи Евро-2020. Такого наказания для них будет добиваться Российский футбольный союз.

По словам его генсека РФС Александра Алаева, те, кто позволил себе грубость в отношении Дзюбы, не являются болельщиками.

«Им не места на стадионе», - заявил он.

В настоящее время РФС выясняет, кто именно занимался провокациями на игре в Сан-Марино. Не исключено, что к их поиску подключат правоохранительные органы.