СМИ: Алексей Миранчук переходит в «Ювентус»

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук летом 2020 года перейдет в итальянский «Ювентус».

О сумме сделки пока ничего не известно, но ранее руководство красно-зеленых отказалось продавать братьев Миранчуков (Алексея и Антона) в петербургский «Зенит» за 80 миллионов евро, пишет Sport Mediaset.

В материале отмечается, что скауты «Ювентуса» долгое время следили за Алексеем Миранчуком, а выступление российского игрока в нынешней Лиге чемпионов лишь добавило уверенности в необходимости пригласить его.