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«Здесь нет никаких секретов»: Овечкин вновь собрался на Олимпиаду

Тамара Астапенкова
02:25 21.11.2019
В 2018 году НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхан.
«Здесь нет никаких секретов»: Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
© Фото: JOEL MARKLUND, via www.imago-ima globallookpress

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин признался, что хочет поехать на Олимпиаду, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Он уточнил, что пока рано говорить о том, отпустят ли клубы НХЛ своих игроков на предстоящие Игры.

«У нас еще нет нового Коллективного соглашения. Понятное дело, что игроки хотят поехать на Олимпиаду и представить свою страну. Но все будет зависит от нового соглашения. Там уже посмотрим», - объяснил Овечкин в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане не было игроков НХЛ. Владельцы клубов объясняли свое решение тем, что им не выгодно лишаться хоккеистов в преддверии регулярного сезона, к тому же на Играх игроки могут травмироваться и пропустить часть матчей. В результате клубы и НХЛ теряют часть доходов, поскольку МОК прекратил компенсировать Лиге финансовые потери из-за участия хоккеистов на Олимпиаде.

Овечкин считает Олимпиаду – одним из самых важных турниров и не скрывает, что мечтает вновь выступить за национальную сборную.  

«Я хочу поехать — здесь нет никаких секретов… Для меня выступать на Олимпийских играх намного почетней, чем на Кубке мира. Это один из самых главных турниров», - считает хоккеист.

Ранее капитан Washington Capitals занял 12 место в рейтинге НХЛ по забитым голам. На счету Овечкина 669 шайб, чтобы подняться выше еще на одну строчку, ему нужно превзойти результат Теэму Селянне в 684 заброшенные шайбы.

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