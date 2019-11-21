СМИ назвали сумму премиальных для сборной РФ за выход в финал Евро-2020

Стало известно, премии в каком размере получат футболисты и тренерский штаб сборной России после выхода в финал чемпионата Европы - 2020.

За попадание на турнир Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) должен выплатить Российскому футбольному союзу (РФС) восемь миллионов евро. Около 5,5 миллиона должны быть распределены между футболистами и тренерами в соответствии с условиями соглашения. Об этом сообщает паблик «Мутко против».

Ранее в UEFA утвердили составы корзин для жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2020. Россия попала во вторую, с командами из Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии и Голландии.