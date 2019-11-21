Мамаев поделился впечатлениями от возвращения в футбол: видео

Футболист Павел Мамаев, не так давно отбывший тюремное заключение и вернувшийся к матчам, рассказал о своих впечатлениях от последней игры ФК «Ростов», в котором он сейчас занимает позицию полузащитника. По его словам, команда получила нагрузку и выполнила установки тренера.

«Впечатления самые позитивные, я счастлив вернуться на поле. Ждал такой контрольной игры, чтобы понять, насколько я готов. Рад, что она состоялась», - с улыбкой поделился Мамаев.

Он также отдельно отметил поддержку фанатов «Ростова», назвал ее нереальной и выразил по поводу нее восторг. Видео опубликовано ФК «Ростов».

Напомним, Павел Мамаев вместе со своим футбольным коллегой Александром Кокориным и несколькими их общими друзьями стал фигурантом громкого дела об избиении нескольких человек в Москве. По итогам длительного разбирательства суд вынес решение о реальном сроке лишения свободы, который футболисты успешно отбыли.