Кокорин прокомментировал состояние своего здоровья после возвращения на поле

Нападающий футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин рассказал о постепенном восстановлении своей спортивной формы. После недавнего освобождения из колонии игрок вернулся в состав «сине-бело-голубых» и приступил к тренировкам.

Кокорин занимается в общей группе и стремительно восстанавливает свои кондиции, заявили в пресс-службе команды Сергея Семака.

По словам футболиста он благополучно прошел все медицинские тесты, которые показали нормальный результат. Готовясь к официальным матчам форвард провел двустороннюю игру, которая длилась 70 минут.

«Одно дело - тренироваться здесь, а другое - играть. Поэтому сейчас весь акцент на том, чтобы подойти к играм в оптимальной форме и провести на поле как можно больше времени. Чувствую себя хорошо, жалко только, что впереди у нас зимний перерыв», - приводит сайт клуба слова нападающего.

Один из ключевых игроков «Зенита» не принимал участия в играх за команду больше года. Осенью 2018-го Кокорин вместе со своими друзьями, среди которых был и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, стали зачинщиками двух драк в Москве.

Сначала они избили водителя на парковке столичного отеля, а потом устроили скандал в кофейне. Оба игрока были задержаны и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Расследование уголовного дела широко освещалось в прессе.

Новый контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года, дальнейшая судьба игрока неизвестна. Его друг Павел Мамаев уже вернулся на футбольное поле в составе «Ростова». Дебют оказался неудачным, команда Мамаева потерпела поражение, а сам игрок не отметившись результативными действиями был заменен в начале второго тайма.