В Олимпийском комитете РФ рассчитывают на полноценное участие сборной в играх в Токио
Как заявил глава комитета Станислав Поздняков, существует только один вариант - участие сборной в полном составе.
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Олимпийский комитет России рассчитывает на полноценное участие российской сборной в летних Олимпийских играх - 2020 в Токио.
По мнению президента комитета Станислава Позднякова, которое он выразил во время расширенного совещания с национальными спортивными федерациями, запасных планов на случай потенциального недопущения не существует.
Как заявил Поздняков, для России есть только один вариант - ехать в Японию полным составом. Как он добавил, у международного олимпийского движения нет сомнений в отношении участия России в Олимпийских играх.