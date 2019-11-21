В Олимпийском комитете РФ рассчитывают на полноценное участие сборной в играх в Токио

Олимпийский комитет России рассчитывает на полноценное участие российской сборной в летних Олимпийских играх - 2020 в Токио.

По мнению президента комитета Станислава Позднякова, которое он выразил во время расширенного совещания с национальными спортивными федерациями, запасных планов на случай потенциального недопущения не существует.

Как заявил Поздняков, для России есть только один вариант - ехать в Японию полным составом. Как он добавил, у международного олимпийского движения нет сомнений в отношении участия России в Олимпийских играх.