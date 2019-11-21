Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь

Объявленный пропавшим без вести футболист турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев сообщил о себе.

В своем профиле в Instagram он заявил о решении прекратить сотрудничество с клубом и пояснил, что это и стало причиной того, что он не выходил на связь.

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван. Вот и все», - написал Садаев в одной из своих сториз.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист пропал без вести. Он не отвечал на звонки тренера, никто не был осведомлен о его местонахождении, а также Садаев не появлялся в расположении команды.