СМИ: российский футболист без вести пропал в Турции

Российский футболист Заур Садаев, выступающий в чемпионате Турции за команду «Анкарагюджю», пропал без вести. Спортсмен не отвечает на звонки тренера, о его местонахождении ничего не известно, и в расположении команды он не появлялся.

«Садаев еще не вернулся после матча за сборную, и сейчас у нас нет информации о нем. Мы так и не смогли дозвониться до него. Наши болельщики должны об этом знать», - заявил тренер клуба Мустафа Каплан.

По информации агентства Milliyet, 30-летний форвард отсутствует уже больше недели. Заур Садаев переехал в Турцию летом 2019 года, до этого он защищал цвета футбольного клуба «Ахмат». За грозненцев Садаев провел 140 игр, в которых забил 21 гол.