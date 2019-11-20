Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью назначен на должность главного тренера клуба «Тоттенхэм». На этом посту он сменил аргентинца Маурисио Почеттино, которого руководство лондонцев уволило накануне. Контракт Моуринью рассчитан до конца сезона 2022/23, сообщается на официальном сайте клуба.

Почеттино возглавлял команду с 27 мая 2014 года. Причинами его увольнения стали невыразительные результаты «шпор» в конце прошлого и начале нынешнего сезонов.

Новому наставнику «Тоттенхэма» 56 лет. В британском футболе он далеко не новичок, так как уже трижды возглавлял клубы английской Премьер-лиги. Последним местом работы Моуринью был клуб «Манчестер Юнайтед», в котором он проработал с 2016 по 2018 год.

В прошлом году Жозе Моуринью работал в качестве футбольного эксперта на чемпионате мира в России.