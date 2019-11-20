Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Ян Брацкий
09:59 20.11.2019
Руководство лондонского клуба согласовало в португальцем контракт до конца сезона 2022/23.
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
© Фото: Globallookpress

Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью назначен на должность главного тренера клуба «Тоттенхэм». На этом посту он сменил аргентинца Маурисио Почеттино, которого руководство лондонцев уволило накануне. Контракт Моуринью рассчитан до конца сезона 2022/23, сообщается на официальном сайте клуба.

Почеттино возглавлял команду с 27 мая 2014 года. Причинами его увольнения стали невыразительные результаты «шпор» в конце прошлого и начале нынешнего сезонов.

Новому наставнику «Тоттенхэма» 56 лет. В британском футболе он далеко не новичок, так как уже трижды возглавлял клубы английской Премьер-лиги. Последним местом работы Моуринью был клуб «Манчестер Юнайтед», в котором он проработал с 2016 по 2018 год.

В прошлом году Жозе Моуринью работал в качестве футбольного эксперта на чемпионате мира в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2019, 03:00
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
Дата20.11.2019, 10:43
Уничтожить подлодку и отразить авиаудар: кадры маневров кораблей ЧФ
Дата20.11.2019, 06:35
Черчесов ответил болельщикам на оскорбления Дзюбы
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата20.11.2019, 10:04
Суд века: как удалось получить признание главного советского предателя Олега Пеньковского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:50 В стране и мире
SANA: Израильские ВВС обстреляли окрестности Дамаска
10:43 Армия
Видео
Уничтожить подлодку и отразить авиаудар: кадры маневров кораблей ЧФ
10:30 Армия
Видео
Вертолеты ВКС РФ обеспечили прикрытие работы пунктов раздачи гумпомощи в Сирии
10:30 В стране и мире
Видео
В воронежской больнице рассказали о наказании для нетрезвого врача
10:28 В стране и мире
В Госдуме ответили на призыв Эстонии вернуть «аннексированные» территории
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле
В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники
Видео
Ученые установили обстоятельства смерти Тутанхамона
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Ученые назвали неожиданное полезное свойство бульонов
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.