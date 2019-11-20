Черчесов ответил болельщикам на оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы. Инцидент случился после победного матча против команды Сан-Марино.

Черчесов отметил, что у него «иногда просто нет слов».

«Это чьи болельщики-то были? У меня уже нет давно реакции на такие вещи. Ко всему привыкли», - цитирует его «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем, Черчесов добавил, что сборная РФ в этом матче хотела порадовать зрителей голами, и все действительно удалось.

Главный тренер сборной РФ также отметил, что, если Россия сыграет против Бельгии на групповом этапе финальной части чемпионата Европы, то в этот раз «все будет по-другому». Наша команда дважды проиграла бельгийцам в отборочном цикле.

Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной РФ в отборочном цикле и забил девять мячей. Однако на двух последних встречах против Бельгии и Сан-Марино ему не удалось отличиться ни разу.