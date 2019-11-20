UEFA утвердил корзины для жеребьевки на Евро-2020

UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020.

В первой расположились сборные Бельгии, Италии, Англии, Германии, Испании и Украины.

Во второй – национальные команды Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии, Голландии и России.

В третью корзину вошли Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция и Чехия.

В четвертую – сборные Уэльса, Финляндии и победители стыковых матчей.

На чемпионате Европы будут сформированы 6 групп по 4 команды в каждой. Сборные России и Дании автоматически попали в группу B как одни из стран-хозяев турнира.

Из первой корзины присоединиться к командам может только Бельгия, потому что остальные страны (Италия, Англия, Испания и Германия) также являются хозяевами турнира, а украинцев и россиян UEFA разведет по политическим причинам.

Таким образом, на Евро-2020 сборная России точно сразится в одной группе с Бельгией и Данией, третья команда будет определена по итогам жеребьевки – Уэльс или Финляндия.