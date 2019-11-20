Набирает форму: опубликовано видео тренировки Мамаева в составе «Ростова»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с тренировки футболиста Павла Мамаева, который с недавнего времени выступает за «Ростов» Валерия Карпина.

После освобождения из колонии по УДО спортсмен постепенно набирает форму. Судя по опубликованному видео, он в хорошем настроении и занимается с основной группой игроков.

Дебют за ростовский клуб у Мамаева произошел 17 ноября, когда он вышел на поле в стартовом составе против своей бывшей команды «Краснодар», контракт с которой был расторгнут. Товарищеская встреча для новой команды Мамаева завершилась минимальным поражением, а сам он был заменен во втором тайме.

Павел Мамаев оказался в колонии после громкого скандала, участником которого также стал его близкий друг и футболист «Зенита» Александр Кокорин. Футболистов осудили за участие в двух массовых драках в Москве, зачинщиками которых они выступили.