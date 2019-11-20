Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2020

Сборная России разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 0:5. Отборочный матч состоялся в городе Серравалле Республики Сан-Марино, на стадионе «Олимпико», вмещающем чуть больше 5 тысяч зрителей.

Уже на 3-й минуте полузащитник Далер Кузяев ударом в касание пробил в угол ворот. Альдо Симончини даже не успел среагировать на удар россиянина. На 19-й минуте защитник Андрей Петров забил свой дебютный год за национальную сборную. На 49-й минуте Петров выполнил передачу от правого края штрафной в центр, где полузащитник Алексей Миранчук принял мяч голов и забил третий гол сборной Сан-Марино.

На 56-й минуте полузащитник Алексей Ионов пробил под дальнюю штангу, забив четвертый гол. Пятый мяч в ворота соперника отправил на 78-й минуте нападающий Николай Комличенко. Этот гол стал для Николая первым за сборную России.

Таким образом сборная России, оставшись на второй позиции в группе, вышла в финальную часть Евро-2020. Нашим соперником станет сборная Дании, которая попала в группу В.