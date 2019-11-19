Зубов включен в Зал хоккейной славы НХЛ

Россиянин Сергей Зубов удостоился чести быть включенным в Зал хоккейной славы НХЛ. Торжественная церемония по этому поводу состоялась в Торонто. Звездному игроку вручили знаки особого хоккейного статуса - специальный пиджак и почетный перстень, подтверждающие его высший уровень.

Воспитанник ЦСКА, который выигрывал олимпийское золото и дважды брал Кубок Стэнли, стал девятым отечественным спортсменом в пантеоне хоккейных звезд. Теперь его имя находится в одном ряду с такими легендами, как Владислав Третьяк, Анатолий Тарасов, Валерий Харламов и Вячеслав Фетисов.

