Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе: видео

Полузащитник ФК «Ахмат» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе своего одноклубника Магомеда Митришева. Видео с торжественного мероприятия было размещено на странице спортсмена в Instagram.

На записи видно, как футболист, одетый в темно-синий костюм и белоснежные кроссовки, танцует вместе с девушкой в черном национальном наряде в центре большого зала. При этом гости встали вокруг танцующего дуэта, образовав импровизированный танцпол.

«На Кавказе даже на свадьбе можно потренироваться. Лезгинка - все мышцы проработал», - прокомментировал футболист видеозапись.

До того, как перейти в «Ахмат», Глушаков играл в столичном «Спартаке». Летом этого года спортсмен сообщил об уходе из московского футбольного клуба, назвав причины такого решения.