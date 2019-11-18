Медведева раскрыла свои планы до завершения карьеры в фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца своей спортивной карьеры. Об этом заявила сама чемпионка мира в одиночном фигурном катании, которая считает Торонто оптимальным местом для дальнейшего развития своих спортивных навыков.

Серебряная медалистка Олимпийских игр переехала в Канаду весной прошлого года и приступила там к совместной работе с тренером Брайаном Орсером.

«Я нашла свое место. Со своими сложностями и трудностями, но Торонто - это действительно то место, где я хотела бы работать до конца своей карьеры в женском одиночном катании», - рассказала Медведева в интервью ТАСС.

Рассуждая о своем будущем вне ледовой арены, Медведева рассказала, что уже решила, чем будет заниматься после ухода из спорта.

«Есть план А, план Б в зависимости от того, как дальше будет складываться. Я думаю о будущем, но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Я знаю, чем буду заниматься после спорта», - добавила 19-летняя фигуристка.

В активе Евгении Медведевой целая россыпь наград, среди которых золото чемпионатов мира и Европы, две серебряные медали Олимпийских игр и два Гран-при, на которых ей не было равных.

Кроме того, Медведева завоевала бронзу чемпионата мира и серебро чемпионате Европы. Последним достижением фигуристки стало второе место на домашнем Гран-при в Москве.