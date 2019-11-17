Евро-2020: определены 16 участников из 24

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020. По их итогам выход в финальную часть турнира обеспечили себе команды Германии, Нидерландов, Хорватии и Австрии.

Таким образом, определены 16 участников чемпионата из 24.

Ранее выход на Евро-2020 квалифицировали себе сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции и Финляндии.

Сборная России 16 ноября проиграла в матче с Бельгией, тем самым потеряв шанс на первое место в группе.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Петербурге. Болельщиков ждут приятные новинки: электронные билеты, две фан-зоны, бесплатный проезд при наличии Fan ID.