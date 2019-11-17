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Две фан-зоны, электронные билеты и другие новшества Евро-2020 в Петербурге

Светлана Головина
08:20 17.11.2019
Чем отличается подготовка к матчам чемпионатов мира и Европы в России, почему именно город на Неве и о других нововведениях предстоящего турнира рассказал Алексей Сорокин.
Две фан-зоны, электронные билеты и другие новшества Евро-2020 в Петербурге
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 года по футболу Алексей Сорокин раскрыл детали подготовки турнира и почему для проведения четырех матчей выбрали Санкт-Петербург.

«Нам нужен был город, который мог бы победить. Я не хочу сказать, что не победила бы Москва или другой город. Понимаете, есть официальная часть, а есть интуитивная. Мы почувствовали, что с этим городом можем победить», - цитирует  Sport24 слова Сорокина.

Одним из главных новшеств Евро-2020 станет система электронных билетов и организация двух фан-зон. Болельщики будут прибывать на один матч, а не оставаться на более длительный срок, как это было на чемпионате мира, поделился гендиректор оргкомитета.

По его словам, при наличии Fan ID будет реализован бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Матчи чемпионата пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. На стадионе «Газпром Арена» пройдут три игры групповой стадии и одна четвертьфинальная встреча.

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